Суд на Кубани рассмотрит дело о пожаре в пригородном поезде
В Краснодарском крае суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении слесаря после возгорания в пригородном поезде «Краснодар — Староминская». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Происшествие произошло 22 сентября 2025 года на перегоне между станциями Деревянковка и Албаши в Каневском районе. По данным следствия, обвиняемый, 59-летний слесарь по ремонту подвижного состава, житель Республики Коми, не обеспечил надлежащее техническое обслуживание электрооборудования вагона. Это привело к воспламенению изоляции электропроводки и горючих элементов электрошкафа, в результате чего полностью выгорели три вагона.
Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Ущерб ОАО «РЖД» оценили в более 5,9 млн руб. Обвинительное заключение утвердила Краснодарская транспортная прокуратура.