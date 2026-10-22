Суд на Кубани рассмотрит дело о пожаре в пригородном поезде

Происшествие произошло 22 сентября 2025 года на перегоне между станциями Деревянковка и Албаши в Каневском районе. По данным следствия, обвиняемый, 59-летний слесарь по ремонту подвижного состава, житель Республики Коми, не обеспечил надлежащее техническое обслуживание электрооборудования вагона. Это привело к воспламенению изоляции электропроводки и горючих элементов электрошкафа, в результате чего полностью выгорели три вагона.