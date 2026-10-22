Официальные курсы валют ЦБ на 23 октября
|Австралийский доллар
|56,9339
|Английский фунт
|108,5784
|Белорусский рубль
|27,4601
|Гонконгский доллар*
|10,3463
|Дирхам ОАЭ
|22,0900
|Доллар США
|81,1255
|Евро
|91,1364
|Индийская рупия**
|85,6671
|Казахстанский тенге**
|18,0837
|Канадский доллар
|57,7118
|Китайский юань
|12,1460
|СДР
|110,0151
|Сингапурский доллар
|63,5182
|Турецкая лира*
|16,3702
|Украинская гривна*
|18,0075
|Шведская крона*
|82,1234
|Швейцарский франк
|98,9456
|Японская иена**
|51,2771
*За 10. **За 100.