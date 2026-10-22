Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 23 октября

Австралийский доллар56,9339
Английский фунт108,5784
Белорусский рубль27,4601
Гонконгский доллар*10,3463
Дирхам ОАЭ22,0900
Доллар США81,1255
Евро91,1364
Индийская рупия**85,6671
Казахстанский тенге**18,0837
Канадский доллар57,7118
Китайский юань12,1460
СДР110,0151
Сингапурский доллар63,5182
Турецкая лира*16,3702
Украинская гривна*18,0075
Шведская крона*82,1234
Швейцарский франк98,9456
Японская иена**51,2771

*За 10. **За 100.