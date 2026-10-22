С «Почты России» взыскали почти 13 млн за аренду Главпочтамта

Для определения стоимости пользования площадями суд назначил экспертизу. Эксперт оценил ее в 11,02 млн руб. за спорный период. «Юнион Апарт» оспаривало заключение и настаивало на повторной экспертизе, однако суд отклонил эти доводы. В решении указано, что объективных данных, опровергающих выводы эксперта, представлено не было. Суд также отметил, что автор рецензии на заключение не осматривал спорные помещения.