С «Почты России» взыскали почти 13 млн за аренду Главпочтамта
Арбитражный суд Ярославской области взыскал с АО «Почта России» в пользу петербургского ООО «Юнион Апарт» 11,02 млн руб. платы за пользование помещениями в здании бывшего Главпочтамта в Ярославле и 1,94 млн руб. процентов. Общая сумма взыскания составила около 12,96 млн руб. Это следует из решения суда.
Спор касается помещений в здании на Богоявленской площади, известном как «Дом доходный Пастухова». «Юнион Апарт», ставшее собственником здания в 2022 году, требовало взыскать с почтовой компании более 20,7 млн руб. платы за пользование недвижимостью и 3,6 млн руб. процентов. Расчет охватывал период с 1 февраля 2024 года по 31 октября 2025 года.
Как следует из материалов дела, договор аренды помещений с «Почтой России» прежний владелец здания заключил в 2013 году. Позднее «Ростелеком» арендовал здание у нового собственника, а почтовая компания пользовалась помещениями по договору субаренды. Договор аренды между «Юнион Апарт» и «Ростелекомом» прекратился в конце 2024 года. При этом «Почта России» продолжила пользоваться помещениями, утверждал истец.
Для определения стоимости пользования площадями суд назначил экспертизу. Эксперт оценил ее в 11,02 млн руб. за спорный период. «Юнион Апарт» оспаривало заключение и настаивало на повторной экспертизе, однако суд отклонил эти доводы. В решении указано, что объективных данных, опровергающих выводы эксперта, представлено не было. Суд также отметил, что автор рецензии на заключение не осматривал спорные помещения.
Кроме платы за пользование помещениями суд взыскал 1,94 млн руб. процентов за период с 1 февраля 2024 года по 31 октября 2025 года, а также постановил продолжить их начисление с 1 ноября 2025 года до фактического исполнения обязательства. В остальной части иска отказано.
Спор о плате за помещения развивается на фоне отдельного разбирательства вокруг самого здания. Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области подала иск об изъятии у «Юнион Апарт» здания бывшего Главпочтамта и земельного участка для последующей продажи с публичных торгов.
Здание является объектом культурного наследия и известно как «Дом доходный Пастухова». «Юнион Апарт» приобрело его в 2022 году.