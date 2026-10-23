Крупнейшие продавцы товаров для дома и строительства в январе—июне 2026 года
|Компания
|Оборот (млрд руб.)
|Изменение год к году (%)
|Ozon
|288,0
|36,0
|«Лемана Про»
|257,1
|–1,0
|Wildberries
|227,9
|29,2
|«ВсеИнструменты.ру»
|89,6
|3,2
|«Петрович»
|68,9
|–3,1
|«Строительный двор»
|24,9
|–7,2
|«Бауцентр»
|23,8
|–0,4
|«Яндекс Маркет»
|19,7
|–21,5
|«Сатурн»
|19,6
|–7,7
|«Максидом»
|13,0
|–9,6
|«Агава», «Мегастройз»
|9,8
|–1,9
|«Дом Лента» (ранее OBI)
|8,0
|–24,3
|«Стройландия»
|6,4
|–8,5
Источник: Infoline.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 7