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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Крупнейшие продавцы товаров для дома и строительства в январе—июне 2026 года

КомпанияОборот (млрд руб.)Изменение год к году (%)
Ozon288,036,0
«Лемана Про»257,1–1,0
Wildberries227,929,2
«ВсеИнструменты.ру»89,63,2
«Петрович»68,9–3,1
«Строительный двор»24,9–7,2
«Бауцентр»23,8–0,4
«Яндекс Маркет»19,7–21,5
«Сатурн»19,6–7,7
«Максидом»13,0–9,6
«Агава», «Мегастройз»9,8–1,9
«Дом Лента» (ранее OBI)8,0–24,3
«Стройландия»6,4–8,5

Источник: Infoline.

Газета «Коммерсантъ» №197

от 23.10.2026, стр. 7
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