Автомобильный пункт пропуска в Ивангороде рассчитывают открыть в 2027 году

По данным Росгранстроя, обновление инфраструктуры позволит увеличить суточную пропускную способность пункта до 1,86 тыс. автомобилей — на 22% больше нынешнего показателя. Число людей, которых смогут пропускать за сутки, вырастет почти на 40%, до 11,3 тыс.