Автомобильный пункт пропуска в Ивангороде рассчитывают открыть в 2027 году
Реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области с Эстонией планируют завершить в 2027 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Олеся Снапкова.
Автомобильный пункт пропуска закрыли на реконструкцию 1 февраля 2024 года. Сейчас через него по-прежнему могут проходить пешеходы. После завершения работ на объекте оборудуют 16 полос движения.
По данным Росгранстроя, обновление инфраструктуры позволит увеличить суточную пропускную способность пункта до 1,86 тыс. автомобилей — на 22% больше нынешнего показателя. Число людей, которых смогут пропускать за сутки, вырастет почти на 40%, до 11,3 тыс.
«Ивангород» остается ближайшим к Петербургу пунктом пропуска на границе с Евросоюзом. После закрытия финляндского участка российской границы для физических лиц нагрузка на него возросла. Очереди возникают, в частности, в праздничные дни и в периоды школьных каникул. На прохождение границы также влияет график работы эстонских пограничных служб, которые принимают людей по сокращенному расписанию.