В Ростове задержали двух подозреваемых в подделке платежек на 1,1 млн рублей

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в отношении директора компании по продаже автозапчастей и фактического руководителя организации. По версии следствия, они направили в банк девять поддельных платежных поручений на сумму более 1,1 млн руб. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.