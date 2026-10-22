В Ростове задержали двух подозреваемых в подделке платежек на 1,1 млн рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в отношении директора компании по продаже автозапчастей и фактического руководителя организации. По версии следствия, они направили в банк девять поддельных платежных поручений на сумму более 1,1 млн руб. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
По данным следствия, с мая по август 2024 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, использовали реквизиты компании для отправки через систему дистанционного банковского обслуживания платежных поручений о перечислении денег на счета индивидуального предпринимателя. В документах указывалась оплата автомобильных шин, которые фактически не поставлялись.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемых задержали. Следователи совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области и Росгвардии провели обыски.
В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.