Кассация вернула на пересмотр дело о ДТП с мотоциклом на трассе М-4 «Дон»

Кассационный суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции не дали достаточной оценки доказательствам, которые могли подтвердить разрыв шины грузовика и образование препятствия на дороге. Нарушение ПДД водителем мотоцикла, подчеркнула коллегия, само по себе не исключает необходимости проверить эту версию. Кроме того, возможная вина мотоциклиста не могла автоматически служить основанием для отказа в иске его пассажиру.