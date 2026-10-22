Кассация вернула на пересмотр дело о ДТП с мотоциклом на трассе М-4 «Дон»
Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отменил апелляционное определение по делу о возмещении ущерба после ДТП с мотоциклом на трассе М-4 «Дон» и направил материалы на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Авария произошла ночью в июне 2024 года на 1236-м километре трассы. Из материалов дела следует, что водитель мотоцикла не справился с управлением и упал вместе с пассажиром. Оба получили травмы. По версии истцов, мотоцикл наехал на части шины тягача Scania с полуприцепом.
Водитель мотоцикла требовал взыскать 1,1 млн руб. имущественного ущерба и 500 тыс. руб. компенсации морального вреда. Пассажир оценил материальный ущерб в 204,4 тыс. руб., а моральный вред — в 600 тыс. руб. Ответчиками выступили водитель грузовика и организация, в интересах которой выполнялась перевозка.
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении исков. Он счел недоказанной причинную связь между движением грузовика и аварией, а также указал, что водитель тягача не состоял с организацией в трудовых отношениях. В числе оснований для отказа суд привел постановление о привлечении водителя мотоцикла к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.
Кассационный суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции не дали достаточной оценки доказательствам, которые могли подтвердить разрыв шины грузовика и образование препятствия на дороге. Нарушение ПДД водителем мотоцикла, подчеркнула коллегия, само по себе не исключает необходимости проверить эту версию. Кроме того, возможная вина мотоциклиста не могла автоматически служить основанием для отказа в иске его пассажиру.
Кассация также указала на необходимость проверить основания ответственности организации. При новом рассмотрении предстоит установить, какое задание выполнял водитель грузовика, как была организована перевозка, какие меры безопасности принимались и на каком основании организация использовала автопоезд.