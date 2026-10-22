Султан Лагучев, Thomas Mraz и «Хочбар»

24 октября в 18:30 Кумыкский музыкально-драматический театр в Махачкале представит комедию «Бадюр ва Садюр» с синхронным переводом на русский язык. В центре постановки — два друга-соседа, которые постоянно спорят, но не могут друг без друга. Их перепалки и попытки устроить личную жизнь одного из героев складываются в комедию с народным юмором.