Султан Лагучев, Thomas Mraz и «Хочбар»
Куда сходить на Северном Кавказе 23, 24 и 25 октября
В ближайшие выходные в городах Северного Кавказа ожидается разнообразная культурная программа. Можно сходить на различные концерты, посетить спектакли в Ставрополе и Махачкале. В кинотеатрах можно будет посмотреть сразу несколько новинок. Главные события — в афише «Ъ-Кавказ».
Где послушать музыку
23 октября в 19:00 во Дворце детского творчества Ставрополя выступит Султан Лагучев. Артист исполнит песни, принесшие ему известность, в том числе «Горький вкус», «Коронована мадам» и «Люблю и ненавижу», а также более новые композиции. Организаторы обещают концерт с живым исполнением и кавказскими танцевальными номерами.
Стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)
24 октября в 20:00 в ставропольском «Концерт Холле» пройдет концерт Thomas Mraz. Певец и автор песен выступит с сольной программой; мероприятие рассчитано на взрослую аудиторию.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
25 октября в 18:00 в «Концерт Холле» выступит 9 Грамм. В его репертуаре — хип-хоп-треки «Дэнс», «Рапапам», «Плановая» и «Ворон». Организаторы анонсируют сольное шоу с мощным звуком и живым исполнением.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
23 октября в 15:00 Молодежный театр «Светоч» представит в Ставропольском краевом Доме народного творчества спектакль «Ионыч» по рассказу Антона Чехова. Это история доктора Старцева, который постепенно теряет прежние стремления и внутренние ориентиры, приспосабливаясь к однообразной жизни провинциального общества.
Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)
24 октября в 17:00 в Ставропольском краевом театре кукол покажут «Рукавичку» — музыкальный спектакль-игру для самых маленьких зрителей. Знакомая сказка оживает через песни, считалки и потешки: сорока-белобока собирает гостей, а дети знакомятся с театром через игру.
Стоимость билетов — от 350 руб. (0+)
24 октября в 11:00 и 13:00 Дагестанский театр кукол в Махачкале покажет «Хочбар». Спектакль основан на поэме Расула Гамзатова о народном герое, который боролся за свободу Гидатлинского общества. История о его последнем танце и гибели стала частью дагестанского героического эпоса.
Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)
24 октября в 18:30 Кумыкский музыкально-драматический театр в Махачкале представит комедию «Бадюр ва Садюр» с синхронным переводом на русский язык. В центре постановки — два друга-соседа, которые постоянно спорят, но не могут друг без друга. Их перепалки и попытки устроить личную жизнь одного из героев складываются в комедию с народным юмором.
Билеты — от 500 руб. (12+)
25 октября в 11:00 и 14:00 Ставропольский краевой театр кукол покажет «Золушку». Знакомая сказка о доброте, стойкости и мечте подойдет для семейного похода в театр.
Билеты — от 500 руб. (0+)
Что смотреть в кино
С 22 октября в кинотеатрах Ставрополя идет семейное фэнтези «Морозко». В новой версии сказочного сюжета сестры Марфа и Настя — подруги, которые пытаются справиться с древней магией, из-за которой в их деревне много лет не наступает зима. Им предстоит столкнуться с ведьмой и помочь Морозко.
Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)
Еще одна новинка для семейного просмотра — «Чудо-юдо». Лесной волшебный слуга, умеющий превращаться в разных существ, получает задание охранять своенравную Отраду — дочь могущественных магов. Но путешествие в мир людей меняет его самого.
Стоимость билетов — от 330 руб. (6+)
В прокат также выходит документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова». Картина рассказывает о разных этапах судьбы музыканта и актера: рок-звезде, хулигане-бродяге, актере и православном отшельнике. В фильме использованы архивные кадры, интервью и домашнее видео.
Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)
Для юных зрителей — мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Мамонтенок Пушистик пробуждается после тысячелетнего сна в ледяной пустыне и отправляется на поиски мамы. Впереди его ждет большое путешествие и встречи, которые помогут не сбиться с пути.
Стоимость билетов — от 390 руб. (6+)
Чем еще можно заняться
23 октября в 18:30 в галерее «Паршин» в Ставрополе пройдет лекция «Художники и смартфоны» о визуальном контенте и том, как современные художники используют мобильную фотографию и цифровые инструменты.
Вход свободный (0+)
В тот же день в 20:00 в The bar XXXX состоится игра «Квиз, плиз! 100 вопросов обо всем». Темы раундов могут меняться от сельского хозяйства до комиксов, поэтому подготовить шпаргалки не получится. Играть можно командой до девяти человек; одиночным участникам организаторы помогут найти компанию.
Участие — от 600 руб. (18+)
24 октября в 09:00 можно присоединиться к бесплатному забегу «5 верст» у Комсомольского пруда в Ставрополе. Участникам предстоит пройти или пробежать дистанцию 5 км по маршруту вокруг пруда. Старт рассчитан на людей с разным уровнем подготовки; перед участием требуется регистрация.
Вход свободный (0+)
24 октября в 19:00 в Нальчике выступит стендап-комик Хетаг Хугаев с программой «Однажды в Америке-2». Это сольный юмористический вечер; концерт пройдет в Доме молодежи.
Билеты — от 1000 руб. (18+)
25 октября в 14:00 в Ставрополе пройдет лекция-концерт «Оперная дива — Галина Вишневская». В программе — рассказ о жизни и творческом пути певицы, дополненный музыкальными номерами.
Стоимость билетов — 150 руб. (0+)
25 октября в 18:00 в Ставрополе пройдет квиз-вечеринка «Чердак суеверий». Формат соединяет командную викторину и тематический вечер; подробности о месте проведения и условиях участия организаторы публикуют на странице события.
Стоимость билетов — 1 300 руб. (18+)