В Ленобласти планируют продлить запрет на работу мигрантов в такси и общепите

В пояснительной записке председатель комитета по труду и занятости Юлия Косарева указывает, что продление запрета должно снизить число ДТП, ограничить приток иностранных работников в эти сферы и сохранить приоритет российских граждан при трудоустройстве. В комитете также отметили, что в период действия ограничений в 2026 году работодатели не сообщали о трудностях с привлечением иностранных работников.