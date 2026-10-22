В Ленобласти планируют продлить запрет на работу мигрантов в такси и общепите
В Ленобласти планируют сохранить на 2027 год ограничения на работу иностранцев с патентами в такси и на предприятиях общественного питания при государственных и муниципальных учреждениях. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Документ запрещает иностранцам с патентами работать в легковом такси, а также заниматься перевозками на арендованных автомобилях с водителем. Ограничения в сфере общепита распространяются на предприятия, работающие внутри государственных и муниципальных учреждений.
В пояснительной записке председатель комитета по труду и занятости Юлия Косарева указывает, что продление запрета должно снизить число ДТП, ограничить приток иностранных работников в эти сферы и сохранить приоритет российских граждан при трудоустройстве. В комитете также отметили, что в период действия ограничений в 2026 году работодатели не сообщали о трудностях с привлечением иностранных работников.
В этом году ограничения в Ленобласти касались только такси. В мае 2025 года областная администрация заявляла, что не планирует запрещать иностранцам работать в доставке и общепите.