В Ленобласти спустили на воду новые пассажирские суда на электротяге

Всего на воду спустили уже восемь судов проекта «Москва 2.0». Три из них перевозят пассажиров в Москве, одно в Нижнем Новгороде и одно в Санкт-Петербурге. За два года электросуда обслужили более 80 000 пассажиров и выполнили свыше 3000 рейсов.