В Ленобласти спустили на воду новые пассажирские суда на электротяге
Предприятие «Эмпериум» в период с 15 по 21 октября спустило на воду в Ленобласти три пассажирских судна, оснащенных гибридной силовой установкой, сообщила пресс-служба компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».
Электросуда «Выборг», «Кронштадт» и «Павловск» вошли в серию Ecocruiser-M проекта «Москва 2.0». «Павловск» будет обслуживать пассажиров в Санкт-Петербурге, остальные отправят в другие города.
Отличительная особенность судов — наличие гибридной силовой установки, которая в электрическом режиме работает со сниженным уровнем шума и вибрации, а также без выбросов. Емкость аккумулятора позволяет идти без подзарядки до 8 часов. Ледовый класс соответствует условиям эксплуатации.
Всего на воду спустили уже восемь судов проекта «Москва 2.0». Три из них перевозят пассажиров в Москве, одно в Нижнем Новгороде и одно в Санкт-Петербурге. За два года электросуда обслужили более 80 000 пассажиров и выполнили свыше 3000 рейсов.