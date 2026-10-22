Кубань вошла в топ-10 направлений для загородного отдыха на Новый год
Краснодарский край вошел в десятку наиболее популярных направлений для загородного отдыха на новогодние праздники. Средняя стоимость посуточной аренды загородных объектов в регионе на период каникул составляет 20,6 тыс. руб., а квартир — 5,8 тыс. руб. за ночь. По данным «Авито Путешествий», новогодние поездки с проживанием путешественники уже начинают планировать заранее.
В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. По данным сервиса, загородные дома чаще других объектов бронируют заблаговременно: на них приходится 62% всех бронирований на праздничные даты. Средняя стоимость аренды такого жилья на зимние каникулы составляет 20,4 тыс. руб. в сутки, что на 5% выше показателя прошлого года. Более доступными вариантами остаются глэмпинги, аренда которых обходится в среднем в 12,7 тыс. руб. в сутки, и дачи — 13,2 тыс. руб.
Среди россиян, выбирающих загородный отдых, наиболее востребованы дома и коттеджи. На дома приходится 67% всех бронирований, на коттеджи — 25%. За год заметно вырос интерес к гостевым домам — на 103%, а также к базам отдыха — на 30%.
Как правило, загородные дома арендуют на три ночи для компании из семи человек, включая троих детей. Коттеджи чаще выбирают для восьми человек. В глэмпинги и на базы отдыха обычно приезжают небольшими группами по три человека.
В число наиболее популярных регионов для загородных поездок на новогодние каникулы, помимо Краснодарского края, вошли Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия, Челябинская и Кемеровская области. Также в десятке оказались Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области.
Самые доступные цены на аренду загородных домов среди популярных направлений зафиксированы в Башкортостане — в среднем 14 тыс. руб. в сутки. В Карелии стоимость составляет 15,9 тыс. руб., в Карачаево-Черкесии — 16 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом спрос на загородные дома вырос в Брянской области на 23%, в Кировской области — на 22%, в Башкортостане — на 13%.
Средняя стоимость посуточной аренды квартир на новогодние праздники по России составляет 5,7 тыс. руб., что практически не изменилось за год. Чаще всего путешественники выбирают однокомнатные квартиры — на них приходится 36% бронирований, двухкомнатные — 31% и студии — 24%. Такое жилье обычно арендуют на четыре ночи для компании из трех человек, включая одного ребенка.
Среди городов, популярных для новогодних поездок с проживанием в квартире, — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Кисловодск. Стоимость аренды в этих направлениях варьируется от 5,4 тыс. руб. за ночь в Кисловодске до 7,3 тыс. руб. в Москве. За год также вырос интерес к поездкам в Вологду — на 119%, Байкальск — на 88%, Смоленск — на 78%, Тверь — на 74% и Губаху — на 48%.