Кубань вошла в топ-10 направлений для загородного отдыха на Новый год

В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. По данным сервиса, загородные дома чаще других объектов бронируют заблаговременно: на них приходится 62% всех бронирований на праздничные даты. Средняя стоимость аренды такого жилья на зимние каникулы составляет 20,4 тыс. руб. в сутки, что на 5% выше показателя прошлого года. Более доступными вариантами остаются глэмпинги, аренда которых обходится в среднем в 12,7 тыс. руб. в сутки, и дачи — 13,2 тыс. руб.