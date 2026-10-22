В Мурманской области около 1,5 тыс. человек остались без воды и отопления

В поселке Печенга Мурманской области из-за аварии без холодной и горячей воды, а также отопления временно остались жители 19 многоквартирных домов и трех социальных объектов. Отключение затронуло около 1,5 тыс. человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.