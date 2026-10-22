В Мурманской области около 1,5 тыс. человек остались без воды и отопления
В поселке Печенга Мурманской области из-за аварии без холодной и горячей воды, а также отопления временно остались жители 19 многоквартирных домов и трех социальных объектов. Отключение затронуло около 1,5 тыс. человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Днем 22 октября в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения с последующим отключением горячего водоснабжения и теплоснабжения в поселке Печенга и населенном пункте 19-й км Печенгского муниципального округа Мурманской области»,— говорится в сообщении ведомства.
Для устранения последствий аварии на место направили бригаду из четырех человек.
По прогнозу синоптиков, в ночь на 23 октября в регионе ожидается от 2 до +3 градусов при умеренном ветре. Днем температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.