МАПП Ивангород может возобновить работу в конце 2027 года
Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска Ивангород на границе с Эстонией может завершиться в конце 2027 года. Об этом сообщает «Деловой Петербург», сославшись на начальника службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Олесю Снапкову.
По словам Снапковой, реконструкция пункта пропуска проходит под эгидой Минтранса России. Ведомство планирует открыть его, когда все запланированные работы будут выполнены.
«Пока ориентируемся на завершение 2027 года»,— отметила глава СЗТУ.
Росгранстрой в марте 2025 года сообщал о завершении подготовительного этапа реконструкции пункта пропуска в Ивангороде. Тогда в ведомстве прогнозировали, что МАПП может быть открыт в 2026 году.
Пропускная способность автомобильного пункта пропуска, как отмечали в Росгрантстрое, после реконструкции увеличится до 1,9 тысячи транспортных средств и 11,3 тысячи человек в сутки.
МАПП Ивангород закрыли на реконструкцию 1 февраля 2024 года. С тех пор пересечь границу на этом участке можно только пешком.