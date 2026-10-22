Инвестиции в недвижимость Петербурга и Ленобласти выросли на 57%
Инвестиции в коммерческую недвижимость и земельные участки под девелопмент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь—сентябрь 2026 года достигли 115,5 млрд рублей, увеличившись на 57% год к году. По итогам года показатель может приблизиться к 140 млрд рублей, прогнозируют аналитики Nikoliers.
На регион пришлось 13% общероссийского объема вложений, составившего 857,1 млрд рублей. За первые три квартала доля Петербурга и Ленобласти увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем инвестиций непосредственно в коммерческую недвижимость региона за девять месяцев вырос на 49,5% год к году, до 57 млрд рублей. Эксперты Nikoliers зафиксировали 31 крупную сделку общей площадью 0,5 млн кв. м. При этом 87% вложений пришлось на объекты, приобретаемые для получения арендного дохода, а 13% — на недвижимость для собственных нужд компаний.
Наибольший объем инвестиций привлек сегмент индустриальной недвижимости — 20,6 млрд рублей, или 36% от общего показателя. За год вложения в него увеличились на 70%.
Третье место по объему инвестиций заняла гостиничная недвижимость. Вложения в этот сегмент составили 13 млрд рублей, увеличившись на 95,3% год к году. По данным Nikoliers, за неполный год объем инвестиций в гостиницы Петербурга почти вдвое превысил показатель всего 2025 года, когда он составлял 8 млрд рублей.
При этом на российском рынке в целом интерес к гостиничному сегменту охлаждается. В результате за январь—сентябрь 2026 года Петербург и Ленобласть аккумулировали 41% всех вложений в приобретение отелей в стране.
Инвестиции в земельные участки за первые три квартала достигли 58,5 млрд рублей, увеличившись на 64,1% год к году. Доля региона в общероссийском объеме земельных сделок, составившем 284,5 млрд рублей, выросла до 20%, прибавив 7 процентных пунктов.
С начала года в Петербурге и Ленобласти заключили 26 крупных сделок с земельными участками общей площадью 341 га. По оценке аналитиков Nikoliers, заметную активность продемонстрировали инвесторы, заинтересованные в приобретении площадок под масштабные проекты жилого строительства.
На участки, предназначенные для потенциального жилищного строительства, пришлось 94% вложений в землю. Девелоперы планируют возвести на приобретенных площадках около 2 млн кв. м недвижимости.
Основными продавцами в денежной структуре земельных сделок стали девелоперы, на которых пришлось 83% объема, а также land-девелоперы и частные инвесторы с долей 12%.
Среди покупателей лидировали девелоперы, обеспечившие 84% объема инвестиций. Еще 9% пришлось на банковские структуры, 7% — на land-девелоперов и частных инвесторов.
Несмотря на рост инвестиционной активности, рынок недвижимости продолжает адаптироваться к изменившимся экономическим условиям. На финансовые показатели проектов влияют длительный период высокой ключевой ставки, ужесточение условий льготного кредитования, увеличение строительных затрат и стоимости проектного финансирования. Дополнительное давление оказывают удлинение сроков реализации проектов, а также рост налоговой и социальной нагрузки.
«Рынок проходит фазу структурной перестройки и адаптации. Давление на экономику проектов сохраняют длительный период высокой ключевой ставки, ужесточение параметров льготного кредитования, рост строительной себестоимости и затрат на проектное финансирование, удлинение сроков реализации, а также увеличение налоговой и социальной нагрузки. Маржинальность проектов все в большей степени определяется точностью входа в проект — выбором площадки, сбалансированностью технико-экономических показателей, качеством финансовой модели и соответствием квартирографии структуре платежеспособного спроса. Мы фиксируем устойчиво высокий интерес девелоперов к земельным участкам в Санкт-Петербурге с согласованной исходно-разрешительной документацией, обеспечивающей возможность реализации проектов жилья более высоких классов»,— комментирует Антон Орлов, директор департамента земельного развития и инвестиционных проектов Санкт-Петербурга.