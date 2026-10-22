Инвестиции в недвижимость Петербурга и Ленобласти выросли на 57%

Объем инвестиций непосредственно в коммерческую недвижимость региона за девять месяцев вырос на 49,5% год к году, до 57 млрд рублей. Эксперты Nikoliers зафиксировали 31 крупную сделку общей площадью 0,5 млн кв. м. При этом 87% вложений пришлось на объекты, приобретаемые для получения арендного дохода, а 13% — на недвижимость для собственных нужд компаний.