Контейнерооборот «Глобал Портс» на Балтике за девять месяцев сократился почти на 15%

По итогам девяти месяцев совокупный морской контейнерооборот холдинга сократился на 4,9%, до 795 тыс. TEU, поскольку ускорения роста во втором и третьем кварталах оказалось недостаточно для компенсации снижения оборота, произошедшего в начале года на фоне тяжелой ледовой обстановки в Балтийском бассейне и замедления рынка в начале года, отмечают в компании. Рост морского контейнерного оборота в Дальневосточном бассейне за январь-сентябрь составил 16,1% год к году. На Балтике показатель снизился на 14,9%, до 488 тыс. TEU.