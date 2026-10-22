Контейнерооборот «Глобал Портс» на Балтике за девять месяцев сократился почти на 15%
В третьем квартале 2026 года совокупный морской контейнерооборот терминалов АО «Глобал Портс Инвестментс» (входит в ГК «Дело») в Балтийском бассейне вырос на 1,2% год к году, до 185 тыс. TEU, следует из опубликованных операционных результатов компании. По итогам девяти месяцев года консолидированный морской контейнерооборот оператора в СЗФО сократился на 14,9% к прошлогоднему показателю.
Совокупный морской контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» вырос в третьем квартале на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 280 тыс. TEU. Рост отмечен в обоих бассейнах присутствия: в Балтийском — на 1,2% и в Дальневосточном — на 5,4% год к году. В сравнении со вторым кварталом 2026 года контейнерооборот морских терминалов компании в июле-сентябре вырос на 9%.
По итогам девяти месяцев совокупный морской контейнерооборот холдинга сократился на 4,9%, до 795 тыс. TEU, поскольку ускорения роста во втором и третьем кварталах оказалось недостаточно для компенсации снижения оборота, произошедшего в начале года на фоне тяжелой ледовой обстановки в Балтийском бассейне и замедления рынка в начале года, отмечают в компании. Рост морского контейнерного оборота в Дальневосточном бассейне за январь-сентябрь составил 16,1% год к году. На Балтике показатель снизился на 14,9%, до 488 тыс. TEU.
В «сухом» терминале компании — логистическом парке «Янино» во Всеволожском районе Ленобласти — контейнерный грузооборот в третьем квартале достиг 24 тыс. TEU (прирост год к году 42,4%), а за январь-сентябрь — 59 тыс. TEU (прирост 31,5%). Грузооборот неконтейнерных грузов в тыловом терминале в Янино остался на уровне показателя прошлого года — 24 тыс. тонн, а по итогам девяти месяцев продемонстрировал отрицательную динамику — снижение составило 14,1% (с 96 до 82 тыс. тонн).