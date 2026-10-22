В Калининградской области провели первые операции по удалению доли легкого без большого разреза
Хирурги онкологического центра Калининградской области начали применять новый метод лечения опухолей легких — видеоторакоскопическую расширенную лобэктомию. Операция позволяет удалить пораженную долю легкого вместе с лимфатическими узлами через небольшие проколы, без обширного разреза. Об этом сообщило правительство Калининградской области в мессенджере «Макс».
При видеоторакоскопическом доступе хирурги используют специальные инструменты и видеокамеру, которые вводят через проколы. Врач управляет инструментами, ориентируясь на изображение на экране. Такой подход позволяет снизить травматичность вмешательства и создать условия для более быстрого заживления и восстановления пациента.
Первые операции по новой методике провели 60-летнему мужчине и 42-летней женщине. Опухоли у обоих пациентов обнаружили во время профилактических осмотров.
Во время вмешательств хирурги удалили новообразования и направили материал на экспресс-гистологическое исследование прямо из операционной. Анализ подтвердил злокачественный характер опухолей. После этого врачи выполнили радикальные операции — удалили пораженные доли легких вместе с лимфатическими узлами.
Оба вмешательства прошли успешно. Пациентов выписали домой, сейчас они находятся под амбулаторным наблюдением по месту жительства. Дальнейшую тактику лечения специалисты определят после получения результатов полного гистологического исследования.