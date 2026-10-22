В Калининградской области провели первые операции по удалению доли легкого без большого разреза

При видеоторакоскопическом доступе хирурги используют специальные инструменты и видеокамеру, которые вводят через проколы. Врач управляет инструментами, ориентируясь на изображение на экране. Такой подход позволяет снизить травматичность вмешательства и создать условия для более быстрого заживления и восстановления пациента.