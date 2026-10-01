Путин допустил возвращение иностранным компаниям активов в России
Европейские компании смогут вернуть активы в России при благоприятном сценарии, заявил президент Владимир Путин. По его словам, введение внешнего управления необходимо на случай национализации российских предприятий на Западе.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем. Мы ничего ни у кого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
17 сентября президент России передал во временное управление российские активы Auchan, «Лемана ПРО», Nestle и FM Logistic. Позже такое же решение было принято в отношении активов производителя упаковки Aptar и Metro Cash & Carry.
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Передача бизнеса во временное управление не меняет владельца: иностранная компания сохраняет право собственности, но временно теряет возможность принимать управленческие решения. Поэтому возможный возврат означает восстановление контроля над активом, а не возврат уже национализированного имущества.
Для собственника при этом сохраняются два варианта: оставить за собой формальное право собственности либо вести переговоры о дальнейшей судьбе актива на межгосударственном уровне. Внешнее управление тем самым оставляет юридическую возможность для последующего восстановления контроля, не передавая актив окончательно государству.