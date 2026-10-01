Путин допустил возвращение иностранным компаниям активов в России

Европейские компании смогут вернуть активы в России при благоприятном сценарии, заявил президент Владимир Путин. По его словам, введение внешнего управления необходимо на случай национализации российских предприятий на Западе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем. Мы ничего ни у кого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

17 сентября президент России передал во временное управление российские активы Auchan, «Лемана ПРО», Nestle и FM Logistic. Позже такое же решение было принято в отношении активов производителя упаковки Aptar и Metro Cash & Carry.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гипермаркеты останутся у своих».