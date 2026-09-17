Путин передал активы Nestle в России во временное управление
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний «Нестле Кубань» и «Нестле Россия» во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент».
Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ
Во временное управление переданы 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» — 84,082% долей Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% долей Nestle Deutschland AG.
Этим же указом президент передал во временное управление активы бывшего «Леруа Мерлен» и российскую «дочку» Auchan.