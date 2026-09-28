Путин передал российские активы Metro во временное управление

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временное управление отделяет российский бизнес от прежнего иностранного владельца: в аналогичном случае с «Балтикой» Carlsberg Group заявляла, что после передачи доли не сохраняет контроля над управлением и операциями, а решения по руководству принимались без ее одобрения. Для российского бизнеса Metro это означает переход фактического управления к назначенной российской структуре, тогда как права прежнего владельца на управление оказываются ограничены.

В предыдущих случаях временное управление обычно становилось промежуточным этапом перед продажей актива: сделки, по оценке экспертов, как правило, заключались через шесть–восемь месяцев. В конечном счете такие активы, по их мнению, могут перейти новым российским собственникам или инвесторам из дружественных стран.

В инвестиционных кругах передачу иностранных активов во временное управление также связывали с попыткой не допустить вывода за рубеж крупных сумм от их продажи. Для владельца Metro это создает неопределенность не только в отношении контроля над российским бизнесом, но и относительно возможной дальнейшей смены собственника.