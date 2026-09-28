Путин передал российские активы Metro во временное управление
Президент Владимир Путин подписал указ, которым передал российские активы Metro компании АО «УК Торг РУС».
Документ опубликован на портале правовых актов. В нем указано, что 100% долей «Метро Вэрхаус Ногинск», которые ранее принадлежали МETRO Cash & Carry Russia B.V., переданы акционерному обществу «УК Торг РУС». Также под ее управление перешло ООО «Ритейл Проперти 5».
Согласно открытым данным, АО «УК Торг РУС» зарегистрировано 8 сентября. Ее учредителем указана Толай Йоханнес Мария.
Временное управление отделяет российский бизнес от прежнего иностранного владельца: в аналогичном случае с «Балтикой» Carlsberg Group заявляла, что после передачи доли не сохраняет контроля над управлением и операциями, а решения по руководству принимались без ее одобрения. Для российского бизнеса Metro это означает переход фактического управления к назначенной российской структуре, тогда как права прежнего владельца на управление оказываются ограничены.
В предыдущих случаях временное управление обычно становилось промежуточным этапом перед продажей актива: сделки, по оценке экспертов, как правило, заключались через шесть–восемь месяцев. В конечном счете такие активы, по их мнению, могут перейти новым российским собственникам или инвесторам из дружественных стран.
В инвестиционных кругах передачу иностранных активов во временное управление также связывали с попыткой не допустить вывода за рубеж крупных сумм от их продажи. Для владельца Metro это создает неопределенность не только в отношении контроля над российским бизнесом, но и относительно возможной дальнейшей смены собственника.