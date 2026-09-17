Российская «дочка» Auchan передана во временное управление «Л.Е.В. Менеджменту»
Президент Владимир Путин передал российскую структуру французской корпорации Auchan во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В 2025 году «Ашан» опровергал информацию о продаже бизнеса и своем уходе из России. В компании подчеркивали, что продолжают свою деятельность на российском рынке. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных переговорах по продаже активов, включая интерес со стороны Газпромбанка, однако официального подтверждения сделок не поступало.
АО «Л.Е.В. Менеджмент» — это российская компания, которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Временное управление не означает смену собственника или продажу бизнеса. «Л.Е.В. Менеджмент» получает возможность осуществлять права собственника в отношении переданных долей, но не может распоряжаться имуществом; сам режим может быть прекращен решением президента в любой момент. Поэтому решение меняет порядок корпоративного управления, но не закрепляет окончательную судьбу российского бизнеса Auchan.
По опыту ранее вводившегося временного управления, первоочередной задачей управляющего является обеспечение сохранности активов, а вопрос о дальнейших планах — продажа бизнеса или сохранение компании под государственным управлением — остается открытым. Сам режим применяется в России с апреля 2023 года как ответ на блокировку российских активов за рубежом; ранее под него попадали, в частности, «Фортум» и «Юнипро».
Практический риск связан с выбором управляющей компании: участники совета при РСПП указывали, что требования к таким организациям до сих пор четко не определены и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес; в перспективе сохраненные активы могут использоваться в схеме размена на заблокированные российские.