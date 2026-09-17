Российская «дочка» Auchan передана во временное управление «Л.Е.В. Менеджменту»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временное управление не означает смену собственника или продажу бизнеса. «Л.Е.В. Менеджмент» получает возможность осуществлять права собственника в отношении переданных долей, но не может распоряжаться имуществом; сам режим может быть прекращен решением президента в любой момент. Поэтому решение меняет порядок корпоративного управления, но не закрепляет окончательную судьбу российского бизнеса Auchan.

По опыту ранее вводившегося временного управления, первоочередной задачей управляющего является обеспечение сохранности активов, а вопрос о дальнейших планах — продажа бизнеса или сохранение компании под государственным управлением — остается открытым. Сам режим применяется в России с апреля 2023 года как ответ на блокировку российских активов за рубежом; ранее под него попадали, в частности, «Фортум» и «Юнипро».

Практический риск связан с выбором управляющей компании: участники совета при РСПП указывали, что требования к таким организациям до сих пор четко не определены и не каждый управляющий способен эффективно развивать переданный иностранный бизнес; в перспективе сохраненные активы могут использоваться в схеме размена на заблокированные российские.