СФР ответил омбудсмену Удмуртии из-за жалоб жителей на закрытие местной службы
Вместе нее Соцфонд организует мобильный офис раз в неделю на базе МФЦ
Социальный фонд России (СФР) в Удмуртии не будет менять новый формат работы в Киясовском районе, несмотря на жалобы местных жителей на закрытие клиентского офиса. Это следует из ответа СФР на запрос уполномоченного по правам человека в республике Максима Шумихина.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что с 1 декабря в Киясово и ряде других Удмуртии перестанет работать местная клиентская служба Соцфонда. Вместо этого организуется выездной прием специалистов: раз в неделю на базе МФЦ будет разворачиваться мобильный офис. Местные жители посетовали на это омбудсмену, попросив сохранить возможность живой консультации из-за пожилых людей, которым сложно пользоваться дистанционными сервисами.
По запросу уполномоченного региональное отделение СФР разъяснило порядок дальнейшего обслуживания. Помимо еженедельных выездных консультаций, жители смогут подавать документы на назначение выплат через МФЦ в течение всей рабочей недели. Обратиться за услугами фонда можно также в любую его клиентскую службу независимо от места регистрации или проживания, а часть услуг доступна на портале «Госуслуги».
С 1 декабря аналогичные изменения планируются также в Граховском, Красногорском и Юкаменском районах. В фонде объясняли решение оптимизацией работы и отмечали, что около 95% услуг можно получить дистанционно.