СФР ответил омбудсмену Удмуртии из-за жалоб жителей на закрытие местной службы

По запросу уполномоченного региональное отделение СФР разъяснило порядок дальнейшего обслуживания. Помимо еженедельных выездных консультаций, жители смогут подавать документы на назначение выплат через МФЦ в течение всей рабочей недели. Обратиться за услугами фонда можно также в любую его клиентскую службу независимо от места регистрации или проживания, а часть услуг доступна на портале «Госуслуги».