Суд обязал Новошахтинск вернуть имущество ликвидируемому похоронному бюро
Арбитражный суд Ростовской области обязал власти Новошахтинска вернуть ликвидируемому похоронному бюро ОАО «Коммунальные услуги» два земельных участка, два здания, включая котельную, и автомобиль ВАЗ-21053. Суд признал недействительными распоряжение городского комитета по управлению имуществом и сделку по передаче активов муниципалитету. Основанием стало нарушение установленного законом порядка ликвидации акционерного общества: имущество распределили до завершения расчетов с кредиторами. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Как следует из материалов дела, в мае 2025 года единственный акционер ОАО «Коммунальные услуги» — муниципальное образование «Город Новошахтинск» — принял решение о добровольной ликвидации общества. Завершить процедуру планировалось до конца декабря того же года.
27 ноября 2025 года совет директоров общества принял решение о передаче имущества муниципалитету. Соответствующее распоряжение комитет по управлению имуществом администрации Новошахтинска издал 1 декабря 2025 года. Впоследствии, после составления промежуточного ликвидационного баланса, была выявлена кредиторская задолженность, которую общество не могло погасить в рамках обычной хозяйственной деятельности. В конце декабря срок ликвидации продлили до 31 декабря 2026 года.
ОАО «Коммунальные услуги» оспорило передачу имущества, указав на ее неправомерность до расчетов с кредиторами. Суд согласился с доводами истца. В решении указано, что по закону имущество ликвидируемого акционерного общества может распределяться между акционерами только после завершения расчетов с кредиторами и утверждения ликвидационного баланса. Поскольку на момент передачи активов такой баланс утвержден не был, сделка нарушала требования законодательства об акционерных обществах.
Суд признал недействительными распоряжение комитета по управлению имуществом и сделку по распределению имущества, а также применил последствия ее недействительности. Муниципалитет должен вернуть обществу два земельных участка площадью 2,6 тыс. и 706 кв. м, здание площадью 552,7 кв. м, котельную площадью 478,3 кв. м и автомобиль ВАЗ-21053.
По данным портала kartoteka.ru, ОАО «Коммунальные услуги» зарегистрировано 23 декабря 2004 года в Новошахтинске. Основной вид деятельности — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Учредитель — комитет по управлению имуществом администрации Новошахтинска. Уставный капитал — 1,1 млн руб. По итогам 2025 года выручка общества сократилась на 58%, до 2,1 млн руб., чистый убыток составил 1,5 млн руб.