Суд обязал Новошахтинск вернуть имущество ликвидируемому похоронному бюро

ОАО «Коммунальные услуги» оспорило передачу имущества, указав на ее неправомерность до расчетов с кредиторами. Суд согласился с доводами истца. В решении указано, что по закону имущество ликвидируемого акционерного общества может распределяться между акционерами только после завершения расчетов с кредиторами и утверждения ликвидационного баланса. Поскольку на момент передачи активов такой баланс утвержден не был, сделка нарушала требования законодательства об акционерных обществах.