Размер автокредита в Челябинской области вырос на 7%

В среднем по стране россиянам одобряли займы на машину на 1,6 млн руб. в сентябре этого года. С 2025-го показатель увеличился на 5,3%. Наибольший рост среднего размера автокредита показали Удмуртская (+13%) и Чувашская (+11,2%) республики, Тульская (+9,5%) и Ростовская (+9,4%) области, а также Красноярский край (+9%).