Таможня Северо-Запада перечислила в федеральный бюджет 743,6 млрд рублей за девять месяцев

Таможенные органы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) перечислили в федеральный бюджет почти 743,6 млрд рублей за первые девять месяцев 2026 года. При этом около 97% поступлений пришлось на импортные товары. Об этом сообщил заместитель начальника СЗТУ — начальник службы федеральных таможенных доходов Юрий Кулешов на пресс-конференции в ТАСС.