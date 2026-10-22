Таможня Северо-Запада перечислила в федеральный бюджет 743,6 млрд рублей за девять месяцев
Таможенные органы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) перечислили в федеральный бюджет почти 743,6 млрд рублей за первые девять месяцев 2026 года. При этом около 97% поступлений пришлось на импортные товары. Об этом сообщил заместитель начальника СЗТУ — начальник службы федеральных таможенных доходов Юрий Кулешов на пресс-конференции в ТАСС.
«За первые три квартала 2026 года в бюджет РФ было переведено таможенных платежей на сумму 743 583 000 000 рублей. Почти 97% сумм таможенных платежей получены у нас по импортной составляющей»,— сказал господин Кулешов.
За отчетный период число участников внешнеэкономической деятельности, декларировавших товары в СЗТУ, превысило 46 тыс. Грузооборот увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, товарооборот — на 34%.
Количество стран — торговых партнеров выросло на 8%, до 210. Товары из региона вывозили в 167 стран, а импортировали из 193 государств.
В структуре импорта преобладали технологическое оборудование, фрукты, овощи и фармацевтическая продукция. Основу экспорта традиционно составляли товары химической, горнодобывающей и деревообрабатывающей отраслей, а также продукция пищевой промышленности и металлургии.