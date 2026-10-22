Прокуратура Хакасии добилась изменения формулировки увольнения сотрудницы налоговой

Как установила прокурорская проверка, в 2021—2023 годах старший инспектор отдела камерального контроля налоговой службы представила заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах. Кроме того, она занималась бизнесом. «Данные обстоятельства влекут увольнение со службы. Однако служебный контракт с ней был расторгнут по собственной инициативе»,— сообщили в прокуратуре.