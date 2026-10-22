Прокуратура Хакасии добилась изменения формулировки увольнения сотрудницы налоговой
По требованию прокуратуры суд изменил формулировку увольнения инспектора налоговой службы Хакасии. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Как установила прокурорская проверка, в 2021—2023 годах старший инспектор отдела камерального контроля налоговой службы представила заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах. Кроме того, она занималась бизнесом. «Данные обстоятельства влекут увольнение со службы. Однако служебный контракт с ней был расторгнут по собственной инициативе»,— сообщили в прокуратуре.
Проверяющие обратились в суд с иском, настаивая на изменении формулировки увольнения. Суд требование прокуратуры удовлетворил. В настоящее время экс-сотрудница налогового органа уволена в связи с утратой доверия.