В Северной Осетии мать и пятеро детей пострадали при хлопке газа в частном доме
В одном из населенных пунктов Пригородного района Северной Осетии произошел хлопок газовоздушной смеси в частном домовладении, есть пострадавшие. Следственный комитет начал процессуальную проверку — об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.
Хлопок случился в отдельно стоящем кухонном помещении частного дома, горения после него не последовало. Целостность постройки и кровли не нарушена, повреждено остекление. В результате происшествия пятерых детей доставили в детскую республиканскую клиническую больницу Назрани. Их мать госпитализировали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
К ликвидации последствий привлечены 31 человек и девять единиц техники, в том числе 12 сотрудников и три машины МЧС. На месте работает прокурор Пригородного района. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося и контролирует ход следственных мероприятий.