В Северной Осетии мать и пятеро детей пострадали при хлопке газа в частном доме

Хлопок случился в отдельно стоящем кухонном помещении частного дома, горения после него не последовало. Целостность постройки и кровли не нарушена, повреждено остекление. В результате происшествия пятерых детей доставили в детскую республиканскую клиническую больницу Назрани. Их мать госпитализировали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.