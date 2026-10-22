ВС Башкирии признал излишне мягким приговор за избиение подростка
Дело направлено на новое разбирательство
Верховный суд Башкирии направил на новое разбирательство уголовное дело жителя Белорецка, обвиняемого в грабеже подростка (ч. 1 ст. 161 УК РФ), умышленном причинении ему легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба судов республики, в октябре 2025 года в Белорецке подсудимый похитил у школьника электронную сигарету стоимостью 2,5 тыс. руб. Через два дня он избил потерпевшего на улице, в том числе нанеся удары по голове и применив удушающий прием. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, квалифицированные как легкий вред здоровью.
Белорецкий межрайонный суд признал напавшего виновным по совокупности преступлений и назначил 400 часов обязательных работ. По обвинению в угрозе убийством подсудимого оправдали за отсутствием состава преступления.
Суд апелляционной инстанции выявил существенные противоречия в приговоре. Так, в описательно-мотивировочной части суд первой инстанции подробно описал действия подсудимого как создававшие реальную угрозу жизни потерпевшего, но в резолютивной части суд оправдал подсудимого за отсутствием состава преступления.
Коллегия по уголовным делам признала взаимоисключающие выводы существенным нарушением уголовно-процессуального закона, искажающим суть правосудия.
Приговор отменен. Дело направлено на новое разбирательство.