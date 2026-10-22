ВС Башкирии признал излишне мягким приговор за избиение подростка

Как сообщает пресс-служба судов республики, в октябре 2025 года в Белорецке подсудимый похитил у школьника электронную сигарету стоимостью 2,5 тыс. руб. Через два дня он избил потерпевшего на улице, в том числе нанеся удары по голове и применив удушающий прием. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, квалифицированные как легкий вред здоровью.