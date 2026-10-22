Ростовский аэропорт Платов получит за прошлый год 1,1 млрд рублей компенсации
Аэропорт Платов Ростова-на-Дону получит 1,1 млрд рублей на поддержание работы в условиях временного закрытия. Об этом сообщил АО «Ростоваэроинвест».
«Объем и условия предоставления финансовой поддержки аэропортам, где действует режим временного ограничения полетов, устанавливает правительство России. Субсидии направляются на компенсацию расходов на оплату труда сотрудников, эксплуатационные и прочие затраты», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Средства предназначены для компенсации расходов, понесенных воздушной гаванью в июле—декабре 2025 года.