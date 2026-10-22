Ростовский аэропорт Платов получит за прошлый год 1,1 млрд рублей компенсации

«Объем и условия предоставления финансовой поддержки аэропортам, где действует режим временного ограничения полетов, устанавливает правительство России. Субсидии направляются на компенсацию расходов на оплату труда сотрудников, эксплуатационные и прочие затраты», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.