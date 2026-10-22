ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: есть пострадавшая
Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона по территории сахарного завода в поселке имени Куйбышева Рыльского района Курской области. 49-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.
Согласно сводкам господина Хинштейна, это третья атака на предприятие в октябре. В результате первой пострадали трое мужчин в возрасте 41 года, 43 и 53 лет. Они получили осколочные ранения. После второй у 56-летней женщины диагностировали акубаротравму и травму головы.
В поселке имени Куйбышева учреждено АО «Промсахар», которое входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина. Юрлицо предприятия было учреждено в апреле 2024 года для производства сахара из сахарной свеклы. По итогам 2025 года общество выручило 3,1 млрд руб. (+42% за год, в 2024-м — 2,2 млрд) и получило 265 млн руб. убытка (-102%, 131 млн руб.).
По данным Александра Хинштейна, за минувшие сутки над Курской областью сбили 235 беспилотников. ВСУ 76 раз применили артиллерию и десять раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадали 73-летняя и 82-летняя женщины.