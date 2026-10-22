ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: есть пострадавшая

Согласно сводкам господина Хинштейна, это третья атака на предприятие в октябре. В результате первой пострадали трое мужчин в возрасте 41 года, 43 и 53 лет. Они получили осколочные ранения. После второй у 56-летней женщины диагностировали акубаротравму и травму головы.