В Новотроицке выбрали двух кандидатов на пост главы города

В Новотроицке в четверг, 22 октября, прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Ранее, 20 октября, комиссия рассмотрела документы четырех претендентов и допустила их к участию в конкурсе. Позже один из них снял свою кандидатуру, поэтому в испытаниях участвовали трое. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора—заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Юрий Мироненко.