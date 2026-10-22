В Новотроицке выбрали двух кандидатов на пост главы города
Имя будущего градоначальника назовут в ближайшее время
В Новотроицке в четверг, 22 октября, прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Ранее, 20 октября, комиссия рассмотрела документы четырех претендентов и допустила их к участию в конкурсе. Позже один из них снял свою кандидатуру, поэтому в испытаниях участвовали трое. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора—заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Юрий Мироненко.
Каждый соискатель прошел индивидуальное собеседование с комиссией и представил программу развития города. По итогам конкурса в городской Совет депутатов представят кандидатуры генерального директора Новотроицкого цементного завода Елены Карловой и врио мэра Новотроицка Олега Папунина.
В ближайшее время депутатам предстоит выбрать одного из двух кандидатов.