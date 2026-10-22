Бенефициара компании арестовали по подозрению в хищении при стройке в Карабаше

Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 45-летнему фактическому бенефициару ООО «Риел-Строй». Подозреваемый в мошенничестве при строительстве в Карабаше (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пробудет в СИЗО до 21 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.