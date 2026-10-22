Воронежский «Буран» разгромил «Дизель» в Пензе со счетом 4:0
В пятом матче большой выездной серии воронежский ХК «Буран» 21 октября сыграл в Пензе с местным «Дизелем». Встреча завершилась яркой победой гостей с разгромным счетом 4:0. В составе «ураганных» отличились Михаил Мещеряков, Михаил Назаров, Егор Брызгалов и Олег Попов, который был признан лучшим игроком. Матч прошел на «Дизель-Арене» в присутствии почти 2,7 тыс. зрителей.
Это вторая подряд игра, в которой ворота «Бурана» остаются неприступными. Главный тренер ХК «Буран» Юрий Наваренко после матча назвал этот факт «стечением обстоятельств» — команда, по его словам, работает, не зацикливаясь на мысли о том, пропустит или нет.
«Удалось забить уже в первой смене и огорчить соперника. Думаю, это во многом определило исход матча. Не получилось избежать большого количества удалений с нашей стороны — этот компонент нам, конечно, нужно исправлять»,— прокомментировал итоги встречи господин Наваренко.
Выиграв в Пензе, «Буран» занимает третью строчку в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги с 24 очками. Выше находятся только «Нефтяник» (26 очков) и тульский АКМ (25 очков), но они уже провели по 17 матчей, а «ураганные» — только 15.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», 13 октября «Буран» с минимальным счетом обыграл в Ханты-Мансийске «Югру». Единственную шайбу в матче забросил на 34-й минуте нападающий «ураганных» Егор Горюнов.