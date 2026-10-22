Воронежский «Буран» разгромил «Дизель» в Пензе со счетом 4:0

Это вторая подряд игра, в которой ворота «Бурана» остаются неприступными. Главный тренер ХК «Буран» Юрий Наваренко после матча назвал этот факт «стечением обстоятельств» — команда, по его словам, работает, не зацикливаясь на мысли о том, пропустит или нет.