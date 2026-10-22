Осужден обвиняемый в подготовке взрыва автомобиля с главой Крыма

Как следует из материалов дела, Ананьев выехал из Киевской области и 16 ноября 2023 года пересек российскую границу, после чего прибыл в Крым. В Симферополе он арендовал помещение и передал руководителю группы данные для доступа к камере наблюдения. Кроме того, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года он незаконно приобрел и хранил взрывные устройства и комплектующие к ним.