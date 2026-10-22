Осужден обвиняемый в подготовке взрыва автомобиля с главой Крыма
Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в Крыму. По версии обвинения, он входил в организованную группу, планировавшую взорвать служебный автомобиль с главой республики Сергеем Аксеновым. Первые четыре года осужденный должен провести в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 600 тыс. руб.
Как установил суд, в период с февраля 2022 года по май 2023 года гражданин Украины создал организованную группу для подготовки взрыва на Крымском полуострове. Владимир Ананьев, согласно материалам дела, должен был хранить средства совершения преступления, передавать участникам группы необходимую информацию и содействовать устранению препятствий для реализации плана.
По версии следствия, участники группы намеревались совершить теракт в районе Симферополя в период с мая 2023 года по февраль 2024 года, используя радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Ананьеву поручили изучить возможные места нападения, арендовать нежилое помещение и обеспечить доступ к расположенной там камере наружного наблюдения, которая позволяла следить за дорожным движением в режиме реального времени.
Как следует из материалов дела, Ананьев выехал из Киевской области и 16 ноября 2023 года пересек российскую границу, после чего прибыл в Крым. В Симферополе он арендовал помещение и передал руководителю группы данные для доступа к камере наблюдения. Кроме того, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года он незаконно приобрел и хранил взрывные устройства и комплектующие к ним.
Преступную деятельность Ананьева пресекли 3 февраля 2024 года, когда правоохранительные органы обнаружили взрывное устройство в арендованном помещении. Суд признал его виновным в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.