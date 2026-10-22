Жители Дона в сентябре взяли кредитов на 11,8 млрд рублей

Спрос на займы рос после сокращения в предыдущие годы, но выдачи ещё не вернулись к уровню 2024 года. В третьем квартале 2026-го россияне оформили 7,02 млн кредитов на 1,45 трлн руб. Это на 43% больше по числу и на 42% по объему, чем годом ранее, и соответственно на 7% и 8% выше второго квартала. За январь—сентябрь банки выдали 18,76 млн займов на 3,78 трлн руб. Но против тех же девяти месяцев 2024 года число выдач оказалось меньше на 27%, а объем — на 25%.