Жители Дона в сентябре взяли кредитов на 11,8 млрд рублей
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 71,67 тыс. кредитов наличными на 11,82 млрд руб. По объему выдач регион занял восьмое место среди субъектов России, следует из таблицы Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за сентябрь. Средний кредит составил 165 тыс. руб., срок — 25 месяцев.
По сравнению с августом число займов выросло на 1%, до 71,67 тыс. Объём почти не изменился: месяцем ранее банки выдали на Дону 11,84 млрд руб. Средний размер кредита сократился на 1%, до 165 тыс. руб., а срок — с 27 до 25 месяцев. На каждые 100 жителей области за январь—сентябрь пришлось 13,2 новых кредита наличными.
За девять месяцев жители региона оформили 548,35 тыс. таких займов на 91,73 млрд руб. В среднем за месяц банки выдавали на Дону около 60,9 тыс. кредитов на 10,2 млрд руб. Сентябрьский результат по числу договоров превысил этот среднемесячный уровень примерно на 18%, по объему — на 16%.
По всей России в сентябре банки выдали 2,42 млн кредитов наличными на 471,94 млрд руб. Число договоров стало максимальным за два года и выросло на 3% к августу и на 53% к сентябрю 2025 года. Однако объем выдач за месяц снизился на 4%, хотя за год прибавил 50%. Средняя сумма кредита по стране уменьшилась с 209 тыс. руб. в августе до 195 тыс. руб. в сентябре, а средний срок — с 30 до 26 месяцев.
Гендиректор ОКБ Михаил Алексин связал расхождение между числом и объемом займов с уменьшением среднего чека. По его словам, спрос поддерживают отложенные за последние два года покупки и снижение ставок, но банки ограничивают размер новых кредитов из-за макропруденциальных требований и высокой долговой нагрузки части заемщиков. Господин Алексин отметил, что кредиторы одобряют все меньшие суммы. В сентябре полная стоимость кредита наличными по стране составила 28,7% против 27,8% месяцем ранее и 31,1% годом ранее.
Спрос на займы рос после сокращения в предыдущие годы, но выдачи ещё не вернулись к уровню 2024 года. В третьем квартале 2026-го россияне оформили 7,02 млн кредитов на 1,45 трлн руб. Это на 43% больше по числу и на 42% по объему, чем годом ранее, и соответственно на 7% и 8% выше второго квартала. За январь—сентябрь банки выдали 18,76 млн займов на 3,78 трлн руб. Но против тех же девяти месяцев 2024 года число выдач оказалось меньше на 27%, а объем — на 25%.
Регуляторная политика остается сдерживающим фактором. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых; на IV квартал он ужесточил лимиты для наиболее рискованных необеспеченных кредитов. В частности, доля новых кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% не должна превышать 15%, а с нагрузкой выше 80% — 1%. Для займов на срок более пяти лет установлен лимит в 1%. В июле регулятор объяснял ограничения стремлением не допустить роста долговой нагрузки населения и отмечал, что портфель необеспеченных потребительских кредитов во II квартале вырос на 2,8%, главным образом за счет кредитов наличными.
«Коммерсантъ» 19 октября писал о снижении на 3% выдач товарных кредитов в регионе в сентябре; это отдельный продукт, который нельзя напрямую сравнивать с займами наличными. НБКИ оценило сентябрьские выдачи наличными по России в 352 млрд руб., а по Ростовской области — в 9,6 млрд руб.