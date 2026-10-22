В Черноземье 24 октября ожидается теплая погода, до +15°C
В субботу, 24 октября, жителей Черноземья ожидает теплая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +5°C до +15°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +9°C, днем поднимется до +15°C, вечером опустится до +11°C, а ночью будет +8°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +8°C, днем воздух прогреется до +14°C, вечером ожидается +11°C, а ночью температура опустится до +7°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +8°C, днем будет до +14°C, вечером — +11°C, а ночью температура опустится до +7°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +14°C, вечером будет +10°C, а ночью столбик термометра покажет +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +8°C, днем — +13°C, вечером столбик термометра покажет до +10°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +7°C, днем — +14°C, вечером — +9°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +5°C. Ветер до 4 м/с.