Обеды в пермских ресторанах подорожали почти на 33%

В среднем в городах-миллионниках бизнес-ланч стоит 479 руб., за два года он подорожал на 28%. По данным Росстата, за тот же период стоимость фиксированной корзины товаров и услуг выросла на 15,2%. В сопоставимых ценах — то есть с учетом сравнения реальных цен, а не разницы процентов,— бизнес-ланчи подорожали на 10,7%.