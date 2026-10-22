Обеды в пермских ресторанах подорожали почти на 33%
Средняя стоимость бизнес-ланча в гастрозаведениях Перми составляет 424 руб. Как сообщает пресс-служба сервиса 2ГИС, это на 32,7% больше, чем двумя годами ранее. Сегодня, по данным аналитиков, в столице Прикамья насчитывается 316 мест общественного питания, где предлагают формат делового обеда по фиксированной стоимости. С 2024 года их количество снизилось на 3,4%.
В среднем в городах-миллионниках бизнес-ланч стоит 479 руб., за два года он подорожал на 28%. По данным Росстата, за тот же период стоимость фиксированной корзины товаров и услуг выросла на 15,2%. В сопоставимых ценах — то есть с учетом сравнения реальных цен, а не разницы процентов,— бизнес-ланчи подорожали на 10,7%.
Самый заметный рост цены произошел в Екатеринбурге: ланч здесь подорожал на 37%, до 448 руб. Также высокие темпы роста показали Омск (+35%, от 378 руб.) и Челябинск (+31%, от 414 руб.). Самые высокие стартовые цены на бизнес-ланч — в Москве (от 547 руб.), Казани (от 492 руб.) и Красноярске (от 483 руб.). Самый доступный вариант — в Омске, где стоимость ланча начинается в среднем от 378 руб.