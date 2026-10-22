Власти Среднего Урала дополнительно выделили 1 млрд рублей на льготные лекарства

В регионе действуют 11 программ льготного лекарственного обеспечения: семь финансируются из федерального бюджета, четыре — из областного. Право на получение препаратов имеют около 12% жителей, включая пациентов с хроническими и редкими заболеваниями, людей с инвалидностью и других. В реализации программ участвуют 99 больниц и поликлиник. Выдача лекарств осуществляется в 201 аптеке региона, в том числе в 148 государственных аптеках сети «Фармация».