В Краснодаре осудили организатора незаконной миграции и 30 сообщников

Установлено, что в 2022 году гражданин Египта Мустафа Мохамед создал и возглавил организованную группу. Вместе они планировали заниматься незаконным оформлением приглашений для въезда в Россию выходцев из Сирии. К участию в схеме он привлек граждан России, которые за деньги согласились выступить фиктивной принимающей стороной для незнакомых им иностранцев. Участники группы за денежное вознаграждение оформляли приглашения на въезд, указывая заведомо ложную гостевую цель для поездки, а также предоставляли гарантийные письма и сведения о средствах на банковских счетах. При этом они не собирались обеспечивать иностранцам жилье, материальную и медицинскую помощь, а также контролировать соблюдение ими правил пребывания в стране.