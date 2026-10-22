В Краснодаре осудили организатора незаконной миграции и 30 сообщников
Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Мустафы Мохамеда и еще 30 его сообщников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в 2022 году гражданин Египта Мустафа Мохамед создал и возглавил организованную группу. Вместе они планировали заниматься незаконным оформлением приглашений для въезда в Россию выходцев из Сирии. К участию в схеме он привлек граждан России, которые за деньги согласились выступить фиктивной принимающей стороной для незнакомых им иностранцев. Участники группы за денежное вознаграждение оформляли приглашения на въезд, указывая заведомо ложную гостевую цель для поездки, а также предоставляли гарантийные письма и сведения о средствах на банковских счетах. При этом они не собирались обеспечивать иностранцам жилье, материальную и медицинскую помощь, а также контролировать соблюдение ими правил пребывания в стране.
Мустафа Мохамед координировал участников группы и распределял между ними роли и деньги. За оформление одного приглашения иностранцы платили до 9 тыс. руб.
Суд признал подсудимых виновными. Мустафа Мохамед получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Остальным виновным назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 2,5 до 3 лет, со штрафами в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.