Свердловчанку будут судить за финансирование украинской секты

Как считает следствие, с 10 декабря 2022 года по 1 сентября 2023 года обвиняемая переводила деньги на счета московской ячейки благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (деятельность организации признана нежелательной в РФ) и организованного им всеукраинского духовного центра «Возрождение» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).