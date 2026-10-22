Свердловчанку будут судить за финансирование украинской секты
Талицкий районный суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, которая обвиняется в неоднократном финансировании украинской религиозной организации, признанной нежелательной в России (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Как считает следствие, с 10 декабря 2022 года по 1 сентября 2023 года обвиняемая переводила деньги на счета московской ячейки благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (деятельность организации признана нежелательной в РФ) и организованного им всеукраинского духовного центра «Возрождение» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).
На территории Украины организация считается тоталитарной сектой. В 2022 году Генпрокуратура РФ установила, что деятельность обеих организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.