Суд в Тамбове отказал «Сберу» в аресте счетов четырех компаний по иску на 78 млн

По данным Rusprofile, ООО ТД «Агро эко» зарегистрировано в Тамбове в сентябре 2019 года. Компания специализируется на производстве машин и оборудования для обработки почвы. Уставный капитал — 5 млн руб. Генеральным директором является Илья Ростовцев, которому принадлежит 1% долей. Еще 99% находится у ООО «Терра Капитал». В 2025 году выручка компании составила 215 млн руб., снизившись на 14% по сравнению с 250 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 46% — с 3,5 млн до 1,9 млн руб.

ООО «Терра капитал» зарегистрировано в Москве в марте 2023 года. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральным директором является Илья Ростовцев. Единственный учредитель — ООО «Терра Групп», которому принадлежит 100% долей. В 2025 году выручка компании не отражена, а чистая прибыль составила 458 тыс. руб. против 5,3 млн руб. в 2024 году, сократившись почти в 12 раз.

ООО «Точка роста» зарегистрировано в Тамбове в июне 2021 года и занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал составляет 2 млн руб. Генеральным директором является Илья Ростовцев. Ему принадлежит 1% долей, остальные 99% — у ООО «Терра Групп». В 2025 году выручка компании составила 220 млн руб. — на 26,4% меньше, чем в 2024 году (299 млн руб.). Чистая прибыль сократилась в 14,5 раза— со 145 тыс. до 10 тыс. руб.

ООО «Терра групп» зарегистрировано в Москве в сентябре 2020 года для оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал составляет 5,3 млн руб. Единственный владелец — Илья (Михайлович) Ростовцев. Гендиректором является Михаил Ростовцев. Выручка за 2025 год составила 5,1 млрд руб. (-26% за год, в 2024-м — 6,8 млрд), чистая прибыль — 37 млн руб. (-68%, 117 млн руб.).