В Татарстане выдача кредитов наличными в сентябре выросла на 2%
В сентябре банки выдали 58 тысяч кредитов наличными на 13,1 млрд рублей
В Татарстане в сентябре этого года банки выдали 58 тыс. кредитов наличными на 13,1 млрд руб. По сравнению с августом количество кредитов выросло на 2%, объем выдач — на 1%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер кредита снизился на 1%, до 226 тыс. руб., а средний срок кредитования сократился с 31 до 28 месяцев. По количеству выданных кредитов Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов.
В Кировской области в сентябре выдали 20,8 тыс. кредитов на 3,5 млрд руб. Количество выдач выросло на 4%, объем — на 1%. Средний размер кредита снизился на 3%, до 168 тыс. руб.
В Чувашии банки выдали 18 тыс. кредитов на 3 млрд руб. Количество выросло на 7%, объем — на 2%. Средний чек сократился на 5%, до 166 тыс. руб.
В Марий Эл количество кредитов увеличилось на 5%, до 10,7 тыс., а объем выдач снизился на 1%, до 1,7 млрд руб. Средний размер кредита сократился на 6%, до 157 тыс. руб.
По России в целом банки выдали в сентябре 2,4 млн кредитов наличными — на 3% больше, чем в августе. При этом объем выдач снизился на 4%, до 471,9 млрд руб. Средний размер кредита уменьшился с 209 тыс. до 195 тыс. руб.