В Татарстане выдача кредитов наличными в сентябре выросла на 2%

По России в целом банки выдали в сентябре 2,4 млн кредитов наличными — на 3% больше, чем в августе. При этом объем выдач снизился на 4%, до 471,9 млрд руб. Средний размер кредита уменьшился с 209 тыс. до 195 тыс. руб.