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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

УФАС возбудило дело против бара в Оренбурге из-за рекламы с матом

Комбинация букв и символов в сообщении питейного заведения образовывала бранное слово
Оренбургское УФАС сообщило о возбуждении дела против ООО «Подводка» за рекламу бара «Сумбарина». Об этом накануне сообщило ведомство в МАХ.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Установлено, что компания размещала рекламу услуг ночного заведения на транспортном средстве. При комбинации букв и символов специалисты распознали бранное слово. Если антимонопольная служба докажет вину компании, она должна будет выплатить штраф.
Яна Вежлева