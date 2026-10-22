УФАС возбудило дело против бара в Оренбурге из-за рекламы с матом
Комбинация букв и символов в сообщении питейного заведения образовывала бранное слово
Оренбургское УФАС сообщило о возбуждении дела против ООО «Подводка» за рекламу бара «Сумбарина». Об этом накануне сообщило ведомство в МАХ.
Установлено, что компания размещала рекламу услуг ночного заведения на транспортном средстве. При комбинации букв и символов специалисты распознали бранное слово. Если антимонопольная служба докажет вину компании, она должна будет выплатить штраф.