Александр Ситов: «Российский промышленник» поможет укрепить кооперацию между регионами

Александр Ситов подчеркнул, что такой формат помогает малому и среднему бизнесу выходить на крупных заказчиков, удовлетворять их производственные потребности и расширять рынки сбыта. В прошлом году на биржах поставщиков заключили контракты на общую сумму более 10 млрд рублей. В кооперацию удалось вовлечь 679 компаний.