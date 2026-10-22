Александр Ситов: «Российский промышленник» поможет укрепить кооперацию между регионами
Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов рассказал «Ъ Северо-Запад» о возможностях межрегиональной кооперации, которые открывает форум-выставка «Российский промышленник». Он пройдет в городе на Неве с 22 по 24 октября.
По словам господина Ситова, форум позволяет предприятиям из разных регионов выстраивать производственные цепочки.
«Найти поставщика комплектующих в одном субъекте, разработчика технологий — в другом. В перспективе это повысит устойчивость всей отрасли и снизит зависимость от импорта, позволит укрепить технологический суверенитет государства в целом»,— заявил председатель комитета.
Одним из инструментов развития сотрудничества станет «Биржа поставщиков», которая пройдет 22 октября в рамках «Российского промышленника» совместно с Корпорацией МСП. Она позволит компаниям-заказчикам напрямую найти потенциальных партнеров среди петербургских предприятий. Организаторы рассчитывают, что часть переговоров получит продолжение в виде пилотных проектов.
Александр Ситов подчеркнул, что такой формат помогает малому и среднему бизнесу выходить на крупных заказчиков, удовлетворять их производственные потребности и расширять рынки сбыта. В прошлом году на биржах поставщиков заключили контракты на общую сумму более 10 млрд рублей. В кооперацию удалось вовлечь 679 компаний.