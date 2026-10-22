В Ярославской области нейтрализовали два беспилотника

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 22 октября в Ярославской области объявляли ракетную опасность. На выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрывали движение транспорта на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В 4:35 губернатор сообщил об отмене сигнала ракетной опасности и восстановлении движения. При этом угроза беспилотной опасности сохранялась.