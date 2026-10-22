Ростовские девелоперы увеличили кассу до 65,8 млрд рублей за три квартала 2026 года
Согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, которые приводит РИА Недвижимость, строительные компании Ростова-на-Дону сумели нарастить финансовые показатели в период с января по сентябрь 2026 года. Прирост в 2,7% позволил местным девелоперам аккумулировать 65,8 млрд рублей. Эта цифра выглядит особенно контрастно на фоне общего спада, охватившего рынки других мегаполисов страны.
Совокупный оборот застройщиков в шестнадцати крупнейших городах России за аналогичный период сократился на 6,2%, составив около 2 трлн рублей. Основной вклад в отрицательную статистику внесла столица: московские показатели рухнули сразу на 20,7%, остановившись на уровне 980,5 млрд рублей. Помимо Москвы, уход в минус зафиксирован в Краснодаре (минус 12,5%, до 93,5 млрд), Самаре (минус 3,6%, до 18,1 млрд) и Новосибирске (минус 0,9%, до 61,2 млрд).
В то время как значительная часть рынков просела, ряд регионов показал взрывной рост. Наибольшую динамику продемонстрировала Пермь, где выручка взлетела почти в полтора раза (плюс 49,6%), достигнув 50,3 млрд рублей. В Уфе финансовые поступления увеличились на 41,6% (67,8 млрд рублей), а в Омске рост составил 39,7% (14,2 млрд рублей).
Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова пояснила, что отрицательная общая динамика вызвана масштабным сжатием столичного рынка. По её словам, позитивный тренд в большинстве исследуемых локаций компенсировал значительную часть московского падения, однако этих ресурсов оказалось недостаточно для вывода общего показателя в положительную зону. Эксперт также обратила внимание на миграцию покупательского интереса: спрос из Москвы постепенно перетекает в Подмосковье.
Ростовская область в целом демонстрирует уверенное восстановление спроса. Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года в регионе было реализовано 617 тыс. кв. м жилья, что на 8% больше аналогичного периода 2025-го. Только за сентябрь продажи составили 92 тыс. кв. м, превысив прошлогодние значения на 23%. Участники рынка связывают такую активизацию с ажиотажем перед корректировкой условий программы «Семейной ипотеки», подтолкнувшей покупателей к завершению сделок.