Ростовские девелоперы увеличили кассу до 65,8 млрд рублей за три квартала 2026 года

Ростовская область в целом демонстрирует уверенное восстановление спроса. Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года в регионе было реализовано 617 тыс. кв. м жилья, что на 8% больше аналогичного периода 2025-го. Только за сентябрь продажи составили 92 тыс. кв. м, превысив прошлогодние значения на 23%. Участники рынка связывают такую активизацию с ажиотажем перед корректировкой условий программы «Семейной ипотеки», подтолкнувшей покупателей к завершению сделок.