В Пермском крае на треть снизилось количество зарегистрированных преступлений
Число зарегистрированных преступлений в Пермском крае за девять месяцев 2026 года снизилось на 31,3%. Об этом сообщает прессслужба регионального управления ГУ МВД России.
Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество мошенничеств (–35,3%), угонов (–23,3%), вымогательств (–4,7%) и краж (–22,1%). Зафиксировано снижение фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбойных нападений, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (–29,3%), лицами, находившимися в состоянии алкогольного и наркотического (–66,2%) опьянения, а также ранее судимыми (–24,9%).
До 54,2% повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, краж, грабежей и угонов. Раскрыты все убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования и разбойные нападения. Кроме того, выявлено 884 преступления экономической и коррупционной направленности. Из незаконного оборота изъято более 100 кг наркотических средств, почти 1 кг психотропных и свыше 14 кг сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечен 631 человек.
Сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили более 18 тыс. нарушений, из них более 4 тыс.— по линии иммиграционного контроля. Исполнено 95 решений о депортации, 535 иностранных граждан выдворены за пределы России. В отношении 911 иностранцев вынесены решения о неразрешении въезда на территорию РФ.