В Пермском крае на треть снизилось количество зарегистрированных преступлений

До 54,2% повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, краж, грабежей и угонов. Раскрыты все убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования и разбойные нападения. Кроме того, выявлено 884 преступления экономической и коррупционной направленности. Из незаконного оборота изъято более 100 кг наркотических средств, почти 1 кг психотропных и свыше 14 кг сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечен 631 человек.