Мировое соглашение дало течь

Ключевым же основанием для отказа в заключении мирового соглашения стала позиция кредитора ЗАО «МТЭБ Лизинг» (в «СПАРК-Интерфакс» Межтопэнергобанк указан его единственным учредителем в первом квартале 2017 года, более поздние данные отсутствуют). Соглашение позволило бы «Сеану» забрать весь аквапарк в залог. Но суд установил, что водные аттракционы принадлежат лизинговой компании, а не «ВДТ Строю», который их так и не оплатил. Поскольку сумма требований «МТЭБ Лизинг» на 727 млн руб. до сих пор не включена в реестр окончательно из-за споров о праве собственности на аттракционы, суд постановил, что в мировом соглашении должно быть предусмотрено условие о выплате лизинговой компании компенсации в размере рыночной стоимости водного оборудования.