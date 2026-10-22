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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Сибирь

Мировое соглашение дало течь

ООО «Сеан» не удалось получить аквапарк в залог из-за позиции арбитража
Арбитражный суд Новосибирской области заблокировал мировое соглашение кредиторов с ООО «ВДТ Строй» — компанией, управляющей новосибирским аквапарком. Он пришел к выводу, что передача развлекательного комплекса в залог основному кредитору — ООО «Сеан» — невозможна из-за спора о собственнике водных аттракционов, а требования кредитора «МТЭБ Лизинг» на 727 млн руб. при таком соглашении будут нарушены. Юристы разошлись во мнении относительно того, увеличило ли решение суда вероятность назначения торгов по продаже аквапарка.
Вопрос о праве собственности на водные аттракционы не позволил заключить мирового соглашение в деле о банкротстве управляющей компании аквапарка

Вопрос о праве собственности на водные аттракционы не позволил заключить мирового соглашение в деле о банкротстве управляющей компании аквапарка

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве новосибирского ООО «ВДТ Строй», управляющего аквапарком «Аквамир». Таким образом, решение собрания кредиторов 27 мая 2026 года о заключении такого соглашения признано недействительным. Решение было принято мажоритарным кредитором — ООО «Сеан», на которое приходится большая часть задолженности из общей ее суммы в 1,9 млрд руб.

Аквапарк «Аквамир» площадью 35 тыс. кв. м был построен в 2016 году. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. Компания «ВДТ Строй», являвшаяся заказчиком строительства, была признана банкротом в 2019 году. ООО «Сеан», подконтрольное семье новосибирского предпринимателя Александра Манцурова, с 2024 года консолидировало долги и активы ООО «ВДТ Строй». Согласно ЕГРЮЛ, 5 октября 2026 года «Сеан» стал единственным собственником аквапарка, консолидировав 90,98% голосов конкурсных кредиторов в реестре. Оставшиеся 9,02% голосов принадлежат ЗАО «МТЭБ Лизинг».

Инициатором оспаривания мирового соглашения выступило ПАО «Межтопэнергобанк», также потребовавшее аннулировать решение об определении ООО «Сеан» уполномоченным лицом на заключение мирового соглашения и признать незаконными действия конкурсного управляющего Артема Кильчика. По мнению банка, управляющий намеренно исказил реестр требований кредиторов и не предоставил ему возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании кредиторов. Впрочем, как установил суд в ходе разбирательства, Межтопэнергобанк лишился права голоса на собраниях кредиторов, поскольку долг «ВДТ Строя» банку в размере 2,2 млрд руб. был погашен.
Ключевым же основанием для отказа в заключении мирового соглашения стала позиция кредитора ЗАО «МТЭБ Лизинг» (в «СПАРК-Интерфакс» Межтопэнергобанк указан его единственным учредителем в первом квартале 2017 года, более поздние данные отсутствуют). Соглашение позволило бы «Сеану» забрать весь аквапарк в залог. Но суд установил, что водные аттракционы принадлежат лизинговой компании, а не «ВДТ Строю», который их так и не оплатил. Поскольку сумма требований «МТЭБ Лизинг» на 727 млн руб. до сих пор не включена в реестр окончательно из-за споров о праве собственности на аттракционы, суд постановил, что в мировом соглашении должно быть предусмотрено условие о выплате лизинговой компании компенсации в размере рыночной стоимости водного оборудования.
Конкурсный управляющий Артем Кильчик может подать ходатайство об утверждении мирового соглашения в новой редакции, говорится в определении. Согласно карточке дела, решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его вынесения.
Юристы разошлись во мнении относительно того, делает ли срыв мирового соглашения более возможным проведение торгов по продаже имущества аквапарка. «Если сторонам не удастся договориться о компенсации (для «МТЭБ Лизинг».— «Ъ»), либо новая редакция мирового соглашения вновь не получит судебного одобрения, то с высокой долей вероятности будут запущены торги»,— считает руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова.
В свою очередь, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает более вероятным исходом появление новой редакции мирового соглашения. «Расстановка сил работает против торгов. ООО “Сеан” консолидировало более 90% голосов в реестре, а в октябре стало еще и единственным участником должника, то есть контролирует обе стороны — как кредиторскую, так и корпоративную. Продажа аквапарка с торгов означала бы для него конкуренцию с третьими лицами за актив, который он рассчитывает получить через мировое соглашение»,— отмечает он.
В 2024 году эксперты «Тасадор» оценили аквапарк (с недостроенной гостиницей и парковкой) в 3,25 млрд руб., но после оспаривания результатов оценки со стороны ООО «Сеан» стоимость была снижена более чем на 1 млрд руб.
Алена Белецкая
Главное. «Ъ-Сибирь»