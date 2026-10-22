Мировое соглашение дало течь
ООО «Сеан» не удалось получить аквапарк в залог из-за позиции арбитража
Арбитражный суд Новосибирской области заблокировал мировое соглашение кредиторов с ООО «ВДТ Строй» — компанией, управляющей новосибирским аквапарком. Он пришел к выводу, что передача развлекательного комплекса в залог основному кредитору — ООО «Сеан» — невозможна из-за спора о собственнике водных аттракционов, а требования кредитора «МТЭБ Лизинг» на 727 млн руб. при таком соглашении будут нарушены. Юристы разошлись во мнении относительно того, увеличило ли решение суда вероятность назначения торгов по продаже аквапарка.
Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве новосибирского ООО «ВДТ Строй», управляющего аквапарком «Аквамир». Таким образом, решение собрания кредиторов 27 мая 2026 года о заключении такого соглашения признано недействительным. Решение было принято мажоритарным кредитором — ООО «Сеан», на которое приходится большая часть задолженности из общей ее суммы в 1,9 млрд руб.
Аквапарк «Аквамир» площадью 35 тыс. кв. м был построен в 2016 году. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. Компания «ВДТ Строй», являвшаяся заказчиком строительства, была признана банкротом в 2019 году. ООО «Сеан», подконтрольное семье новосибирского предпринимателя Александра Манцурова, с 2024 года консолидировало долги и активы ООО «ВДТ Строй». Согласно ЕГРЮЛ, 5 октября 2026 года «Сеан» стал единственным собственником аквапарка, консолидировав 90,98% голосов конкурсных кредиторов в реестре. Оставшиеся 9,02% голосов принадлежат ЗАО «МТЭБ Лизинг».
Инициатором оспаривания мирового соглашения выступило ПАО «Межтопэнергобанк», также потребовавшее аннулировать решение об определении ООО «Сеан» уполномоченным лицом на заключение мирового соглашения и признать незаконными действия конкурсного управляющего Артема Кильчика. По мнению банка, управляющий намеренно исказил реестр требований кредиторов и не предоставил ему возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании кредиторов. Впрочем, как установил суд в ходе разбирательства, Межтопэнергобанк лишился права голоса на собраниях кредиторов, поскольку долг «ВДТ Строя» банку в размере 2,2 млрд руб. был погашен.
Ключевым же основанием для отказа в заключении мирового соглашения стала позиция кредитора ЗАО «МТЭБ Лизинг» (в «СПАРК-Интерфакс» Межтопэнергобанк указан его единственным учредителем в первом квартале 2017 года, более поздние данные отсутствуют). Соглашение позволило бы «Сеану» забрать весь аквапарк в залог. Но суд установил, что водные аттракционы принадлежат лизинговой компании, а не «ВДТ Строю», который их так и не оплатил. Поскольку сумма требований «МТЭБ Лизинг» на 727 млн руб. до сих пор не включена в реестр окончательно из-за споров о праве собственности на аттракционы, суд постановил, что в мировом соглашении должно быть предусмотрено условие о выплате лизинговой компании компенсации в размере рыночной стоимости водного оборудования.
Конкурсный управляющий Артем Кильчик может подать ходатайство об утверждении мирового соглашения в новой редакции, говорится в определении. Согласно карточке дела, решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его вынесения.
Юристы разошлись во мнении относительно того, делает ли срыв мирового соглашения более возможным проведение торгов по продаже имущества аквапарка. «Если сторонам не удастся договориться о компенсации (для «МТЭБ Лизинг».— «Ъ»), либо новая редакция мирового соглашения вновь не получит судебного одобрения, то с высокой долей вероятности будут запущены торги»,— считает руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова.
В свою очередь, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает более вероятным исходом появление новой редакции мирового соглашения. «Расстановка сил работает против торгов. ООО “Сеан” консолидировало более 90% голосов в реестре, а в октябре стало еще и единственным участником должника, то есть контролирует обе стороны — как кредиторскую, так и корпоративную. Продажа аквапарка с торгов означала бы для него конкуренцию с третьими лицами за актив, который он рассчитывает получить через мировое соглашение»,— отмечает он.
В 2024 году эксперты «Тасадор» оценили аквапарк (с недостроенной гостиницей и парковкой) в 3,25 млрд руб., но после оспаривания результатов оценки со стороны ООО «Сеан» стоимость была снижена более чем на 1 млрд руб.