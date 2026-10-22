Рынок общепита Ростовской области потерял за год 901 заведение
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года прекратили деятельность 901 точка общественного питания, что превышает прошлогодний показатель на 31,9% и свидетельствует о заметном торможении развития отрасли, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные Аналитической службы «Контур.Фокуса» по итогам мониторинга регионального рынка общественного питания за три квартала текущего года.
Цифры демонстрируют противоречивую картину: предприниматели продолжают запускать новые проекты, однако число закрывшихся заведений растет существенно быстрее.
Согласно полученным данным, с января по начало октября 2026-го в донском регионе ликвидировали 901 объект общепита. Для сравнения: за аналогичный отрезок 2025 года эта цифра составляла 683. Таким образом, негативная динамика достигла 31,9%.
Наибольший урон понес ресторанный сегмент. Здесь количество закрытий увеличилось с 492 до 646 единиц. Потери среди кафе выросли со 144 до 204 точек, а закрытие баров затронуло 51 заведение против 47 годом ранее.
Параллельно фиксируется и положительная активность. За отчётный период в Ростовской области зарегистрировали 986 новых организаций питания, что на 3,8% больше прошлогоднего результата в 950 единиц. Примечательно, что драйвером роста выступили именно рестораны: их открылось 712 против 658 в 2025-м. В то же время интерес к запуску кафе и баров несколько угас — показатели снизились с 223 до 222 и с 69 до 52 соответственно.
Общий пул действующих предприятий сектора на Дону к началу октября достиг 6,1 тысячи, увеличившись за год на 1,4%. Ресторанный сегмент насчитывает 4,7 тысячи точек (плюс 1,5%), кафе — 1,1 тысячи (плюс 1,1%), бары — 352 объекта (плюс 1,1%).
Эксперты обращают внимание на замедление темпов роста рынка. Подобная ситуация характерна не только для Ростовской области, но и для соседних регионов. В Краснодарском крае и Ставрополье общее количество заведений также увеличилось, однако динамика регистраций и ликвидаций указывает на охлаждение отрасли. В исследуемых субъектах число новых регистраций выросло лишь на 3–12%, тогда как количество ликвидаций подскочило более чем на треть.
«Во всех регионах исследования число регистраций за три квартала 2026 года выросло на 3–12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом число ликвидаций увеличилось более чем на треть», — прокомментировали в «Контур.Фокусе».
Ранее сообщалось, что чистый прирост рынка общественного питания Ростовской области сократился более чем втрое. Если в январе–сентябре 2025-го он составлял 261 организацию, то в текущем году — лишь 83.