Рынок общепита Ростовской области потерял за год 901 заведение

Параллельно фиксируется и положительная активность. За отчётный период в Ростовской области зарегистрировали 986 новых организаций питания, что на 3,8% больше прошлогоднего результата в 950 единиц. Примечательно, что драйвером роста выступили именно рестораны: их открылось 712 против 658 в 2025-м. В то же время интерес к запуску кафе и баров несколько угас — показатели снизились с 223 до 222 и с 69 до 52 соответственно.