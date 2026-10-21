Главные новости за 21 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу ООО «СЗ "Градстрой"» (структура ГК «Еврострой») в споре о застройке «квартала мойщиков» в Воронеже. Кассация отменила постановление апелляции и оставила в силе решение о незаконности части постановления мэрии о торгах на КРТ. Спор касается участка площадью 12,5 га между улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья.
Бюро Воронежского обкома КПРФ освободило Александра Сухинина от обязанностей первого секретаря Борисоглебского райкома за нарушение устава. Ранее его заключили под стражу на месяц по делу о покушении на мошенничество. В обкоме заявили, что господин Сухинин нанес ущерб репутации партии.
Администрация Белгорода утвердила регламент работы с сообщениями из соцсетей. На передачу выявленного инцидента в мэрию отводится 30 минут, на первичный ответ в соцсети — восемь рабочих часов. Окончательный ответ в особо важных ситуациях с подтверждением выполненных работ должен быть подготовлен за два–восемь рабочих дней.
В Курской области за сутки при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Четверо ранены в Октябрьском районе, еще один — 35-летний житель Коренево — получил осколочные ранения плеча и кистей. Погибших нет.
Замгубернатора Липецкой области Ольга Белоглазова назначена представителем главы региона и правительства в облсовете. Ранее должность занимал Сергей Курбатов, избравшийся в Госдуму.
Временный управляющий ООО «Стрела», подрядчика медцентра Орловской областной больницы («Титаник»), получил требования 22 кредиторов на 2,8 млрд руб. Крупнейшее — 2,26 млрд руб. — заявил заказчик достройки «Орелгосзаказчик». Совкомбанк предъявил 425,8 млн руб., строительная компания «Маст» — 82,4 млн руб., «Формат инжиниринг» — 25,6 млн руб.
Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата облдумы Надежде Сконженко от «Единой России». Он освободился после ухода Алексея Пучнина, получившего полномочия сенатора.