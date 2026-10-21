Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки
За минувшие сутки при атаках ВСУ на Курскую область пострадали пять мирных жителей. Погибших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
Четыре человека были ранены в Октябрьском районе. Также 35-летний мужчина пострадал в поселке Коренево Кореневского района — у него множественные слепые осколочные ранения правого плеча и кистей.
В Октябрьском районе был поврежден объект энергетики, что привело к перебоям с электроснабжением, в том числе в Курчатовском районе. Под отключения попали почти 17 тыс. абонентов. Подачу электричества восстановили по резервной схеме.
В селе Вишнево Беловского района и поселке Зеленый Гай Рыльского района получили разрушения два автомобиля. В поселке Колонтаевка Льговского района повреждена вышка сотовой связи, из-за чего нарушена связь.
По данным господина Хинштейна, с 09:00 20 октября до 09:00 21 октября в регионе сбили 217 беспилотников. ВСУ 63 раза применили артиллерию по отселенным районам. Еще 30 раз дроны атаковали регион, сбрасывая взрывные устройства.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 373 БПЛА. На территории Черноземья дроны были ликвидированы в Белгородской, Курской и Орловской областях.
Сутками ранее в Курской области сбили 143 беспилотника. ВСУ 79 раз применяли артиллерию по отселенным районам и 28 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств. Погибших и пострадавших нет. В результате атак повреждены несколько зданий в Рыльском районе.