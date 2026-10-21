Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

Четыре человека были ранены в Октябрьском районе. Также 35-летний мужчина пострадал в поселке Коренево Кореневского района — у него множественные слепые осколочные ранения правого плеча и кистей.

В Октябрьском районе был поврежден объект энергетики, что привело к перебоям с электроснабжением, в том числе в Курчатовском районе. Под отключения попали почти 17 тыс. абонентов. Подачу электричества восстановили по резервной схеме.